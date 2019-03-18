Поддержка многодетных семей не должна порождать иждивенческие настроения – сенатор

Сенатор Бектас Бекназаров в ходе правительственного часа в сенате в понедельник высказал мнение, что соцподдержка многодетных семей не должна порождать иждивенческие настроения, поэтому государство будет помогать только тем, у кого низкий доход.

«Социальная поддержка не должна порождать иждивенческие настроения и привычку перекладывать свои проблемы на плечи государства. Данная помощь не будет оказываться тем, кто трудится, зарабатывает и содержит семью, и в результате зарабатывает больше прожиточного минимума. Пусть даже у них будет 5 или 10 детей – они не будут получать такую помощь», - заявил Бекназаров.

Он подчеркнул, что «данный вид помощи будет оказан семьям, не имеющим такой возможности, пусть даже у них будет всего один ребенок».

Вместе с тем он признал, что во время встреч с населением поднималось «очень много вопросов».

«Если помощь малообеспеченным семьям будет подразумевать какие-то другие условия, пусть нам сегодня расскажут о них конкретно», - заявил сенатор.

При этом он отметил, что касательно порядка определения уровня прожиточного минимума во время встреч с населением «была высказана критика».

«Как рассчитывается данный уровень? Для людей, который растят свой небольшой огород или держат 20-30 кур и получают доход, будет ли это считаться за источник дохода? Какие будут ставиться требования к пенсионерам с низким размером пенсии? Правильно ли такую пенсию принимать за источник дохода? Разве можно так считать? Получаемая ими пенсия – это ведь их собственные средства, которые они сами собирали из своей зарплаты», - сказал Бекназаров.