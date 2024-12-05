Сенат одобрил уточненный бюджет на 2024 год

В четверг сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы». Документ предусматривает снижение поступлений в Нацфонд на 1,5 трлн тенге, снижение налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге и увеличение расходов, на которые предусмотрен дополнительный трансферт из Нацфонда в размере 2 трлн тенге.

«Параметры прогноза социально-экономического развития сохранены в рамках ранее одобренного прогноза, за исключением параметров Национального фонда и параметров республиканского бюджета. В этой связи возникает вопрос, насколько у нас экономический рост отвлечен от сокращения поступлений в Национальный фонд и налоговых поступлений бюджета? Ведь снижение поступлений в Нацфонд на 1,5 трлн тенге за счет уменьшения объема добычи нефти должно было бы отразиться на показателях валового внутреннего продукта. Но этого не случилось», - заявил сенатор Султанбек Макежанов.

Он также добавил, что сокращение налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге, в том числе на 2 трлн тенге за счет уменьшения доходов крупных предприятий из-за сокращения производства, поставок, внешнеторгового оборота, логистических проблем и других, являются прямым отражением самочувствия бизнеса. Также это свидетельствует о снижении деловой активности. Сомневается сенатор и в достижении показателей по ВВП, который по итогам 9 месяцев составил 4,1%, но правительство по итогам года планирует 5,3%.

«Возникает вопрос: насколько это реалистично за три месяца?! В этой связи полагаем, что требуется усиление диверсификации экономики за счет, прежде всего, негосударственных инвестиций как катализатора для стабильного роста ВВП в среднесрочной перспективе», - подчеркнул депутат.

Усомнился Макежанов и в правильности планирования налоговых поступлений, и эта проблема «остро встала в 2023 году». В результате в уточненном бюджете показатель в 15,8 трлн тенге сокращен до 12,7 трлн тенге.

«Большой недобор налоговых доходов привел к чрезмерным изъятиям средств Нацфонда. По итогам трех кварталов текущего года изъятия из Нацфонда превысили утвержденный годовой объем, что можно считать основным событием текущего года в фискальной политике государства», - добавил сенатор, напомнив, что правительство вновь взяло целевой трансферт в объеме 2 трлн тенге.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета увеличиваются расходы и на обслуживание правительственного долга на сумму 168,3 млрд тенге, а к концу года эти расходы составят 2,1 трлн тенге. Таким образом, уровень долга «уже приближен к критической отметке в 8,8% при установленном 10% ограничении», а учитывая дальнейшее активное заимствование, в том числе и внешнее, эта «сумма будет расти».

«То есть в условиях недобора налогов, финансирования порядка 90% расходов текущих мероприятий, а также волатильности цен на нефть, риски по увеличению долговой нагрузки бюджета в среднесрочной перспективе очень высоки», - считает сенатор.

Также депутаты обратили внимание на неосвоение и неэффективное планирование и расходование бюджетных средств, частые корректировки бюджета, которых в 2024 году было 10.

Напомним, проект уточненного бюджета разработан в связи с изменением показателей по двум основным направлениям – это уменьшение прогноза доходов и увеличением расходов.