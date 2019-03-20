Мир за ночь 19-20 марта 2019 года

В Госдуме считают, что уход Нурсултана Назарбаева никак не скажется на отношениях Казахстана с Россией, в ЕС ожидают поэтапной смены власти в республике, американские эксперты надеются на сохранение отношений с США, а белорусские – что страна сохранит курс на развитие интеграции в ЕАЭС. Между тем бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты, Чехия обвинила Турцию в союзничестве с ИГ, глава Белого дома Дональд Трамп решил сменить главу управления авиации США на фоне крушения Boeing, супругу экс-главы Интерпола пытались похитить, несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии, во Франции оценили ущерб от митингов «желтых жилетов» в 200 млн евро, в Сирии обстреляли школьный автобус, а в аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами на борту.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на основной политической линии правительства Казахстана уход Нурсултана Назарбаева никак не скажется – Россия по-прежнему останется приоритетным партнером. Однако стране все же стоит подготовиться к некой турбулентности. По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, уход Назарбаева готовился давно, но он создал все условия для мирной передачи власти. «Конечно, есть опасения, что уход президента вызовет некую турбулентность. Особенно после прошедших смен власти на просторах стран СНГ: Грузия, Украина, Киргизия, Армения. Предполагаю, что, конечно же, он об этом подумал. Ведь он должен хорошо помнить, как он сам пришел к власти», - считает политик. Депутат добавил, что Касым-Жомарт Токаев «очень ответственный государственный деятель, и по всем социологическим данным, он второй по авторитету человек в стране». С тем, что процесс передачи власти в Казахстане был заранее продуман, согласен и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Слишком много сделано было для этого. Особенно на законодательном уровне. (…) Казахстан к этому процессу готовился как минимум два года», - считает он. При этом эксперт отметил: «Очень важно, чтобы в процесс не вмешались США. (…) А Россия для Казахстана всегда была основным вектором развития». Газета отмечает, что в Москве заранее знали о решении Назарбаева сложить свои полномочия. Об этом говорит хотя бы тот факт, что во вторник днем, еще до обращения к нации, он провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Между тем экс-директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Булат Султанов считает, что уход Назарбаева не скажется на внешней политике страны, а у Токаева хорошие отношения с российскими коллегами. Он также считает, что на выборах у Токаева есть все шансы победить. Между тем политологи сходятся во мнении, что Казахстан не превратится из президентской республики в парламентскую.

В Евросоюзе ожидают поэтапной смены власти в Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке, сообщил ТАСС представитель сообщества. «Мы ожидаем плавного перехода в соответствии с конституцией Казахстана», - сказал он. По его словам, Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности». Представитель ЕС подчеркнул, что «Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе». «Республика стала первой страной в Центральной Азии, которая подписала с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Евросоюз является первым торговым партнером Казахстана, как и первым иностранным инвестором в Казахстане», - добавил он.

Американские эксперты в свою очередь считают, что Назарбаев постарается в дальнейшем сохранить многовекторный подход страны к отношениям с Россией, США и другими партнерами. Как сообщил РИА Новости директор программ исследований в области международного развития Джорджтаунского университета Шон Робертс, «учитывая историю правления Назарбаева в Казахстане, можно предположить, что он постарается сохранить свое влияние на происходящие события, особенно во внешней политике и, вероятно, в вопросах национальной безопасности», а при Токаеве серьезных изменений ждать не стоит, поскольку тот «вероятно, будет временным президентом». «Многое будет зависеть от того, кто будет дальше. В Казахстане много политических сил, будет разыгрываться партия между теми, кто больше или меньше настроен к России или США. Но, полагаю, что если у Назарбаева будет влияние, он сохранит многовекторный подход Казахстана и хорошие отношения с Россией, США, ЕС, Китаем и другими региональными державами», - сказал эксперт.

А директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что Казахстан продолжит курс на развитие евразийской экономической интеграции. «Курс на евразийскую экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС продолжится, но при этом Казахстан будет проводить более диверсифицированную как внешнюю политику, так и торгово-экономическую», - сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что в целом не ожидается серьезных изменений во внешнеполитических приоритетах Казахстана. По его мнению, Назарбаев «сохраняет достаточно серьезное политическое влияние на определение как внутренней повестки, так и внешнеполитических решений Казахстана, даже несмотря на то, что перестает быть президентом». Внешняя политика Казахстана «по-прежнему будет сбалансированной, основанной на принципах многовекторности и открытости», уверен Сивицкий. Политолог также считает, что «с приходом нового поколения управленцев уровень ожидания практических результатов и отдачи от участия в ЕАЭС или ОДКБ повысится.

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В результате снайперского обстрела сирийского города Алеппо погибли двое детей. Как пишет «Коммерсантъ», огонь велся со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун. Также тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице. В Минобооны полагают, что атака была направлена на срыв режима прекращения огня.

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