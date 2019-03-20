Срочно менять документы из-за переименования столицы не нужно – Бекетаев

Жителям столицы не нужно будет в срочном порядке менять документы из-за переименования города в Нурсултан, заявил журналистам в среду в кулуарах совместного заседания палат парламента министр юстиции Марат Бекетаев.

«Документы, удостоверяющие личность, например, свидетельство о рождении, дипломы, водительские удостоверения – сейчас срочно бежать менять нет необходимости. Они будут меняться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия», - заверил Бекетаев.

Он отметил, что в истории немало переименований городов и там не менялись вывески и все названия за одну ночь.

«В разумные сроки это все будет изменено… Своим чередом будут меняться, и никто не говорит прям здесь и сейчас нужно за одну ночь изменить эти вывески», - подчеркнул глава Минюста.