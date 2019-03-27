Торговые павильоны намерены построить в алматинских парках

В Алматы 9 земельных участков в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах выставлены на аукцион для размещения на них торговых павильонов, сообщает портал inAlmaty.kz .

Как сообщили порталу в СПК «Алматы», «торговые павильоны впишутся в облик города и будут функциональными».

Между тем на сайте АО «СПК «Алматы» уточняется, что аукцион проводится «на право субаренды земельных участков для размещения объектов нестационарной торговли». На торги выставлены: два земельных участка на территории парка Первого Президента, южнее пр. Аль-Фараби, западнее ул. Дулати; земельный участок на территории парка «Южный», восточнее ул. Жарокова, севернее ул. Ходжанова; земельный участок на территории парка «Карагайлы», западнее ул. Наурызбай батыра, севернее ул. Кабанбай батыра; земельный участок на территории парка им. Ганди, севернее ул. Шевченко, западнее ул. Жарокова; земельный участок севернее пр. Абая, западнее ул. Кунаева; земельный участок севернее пр. Абая, восточнее ул. Байсеитовой; земельный участок севернее пр. Абая, западнее пр. Сейфуллина; земельный участок на территории парка имени 28-Панфиловцев, севернее Вознесенского Кафедрального Собора. Площадь каждого земельного участка – 27 кв. м.

Аукцион проводится по английскому методу, стартовая цена – 100 тыс. тенге, шаг – 10% от стартовой цены с учетом НДС. Победитель аукциона на время установки объекта торговли освобождается от оплаты за аренду земельного участка на 45 календарных дней.