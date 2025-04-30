Проверить законность передачи участка парка в Караганде под строительство жилья просит депутат

Депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Асылбек Нуралин просит генерального прокурора Берика Асылова проверить законность передачи участка центрального парка Караганды под строительство элитного жилья. А в случае выявления нарушений – признать все сделки недействительными.

«Просим вас провести полную проверку законности передачи участка в 1998 и 2004 годах, дать правовую оценку действиям тогдашних должностных лиц, проверить обоснованность смены целевого назначения земли. В случае выявления нарушений — признать соответствующие сделки недействительными», - сказал Нуралин в среду в ходе пленарного заседания.

Он напомнил, что в центре Караганды на территории центрального парка, основанного в 1939 году, развернулось строительство элитного жилого комплекса. Как подчеркнул депутат, там, где десятилетиями находилось доступное общественное пространство, теперь возводятся башни с двухуровневыми паркингами.

По данным парламентария, в 1998 году участок был передан под парк аттракционов. Однако более десяти лет земля не использовалась по назначению. По нормам Земельного кодекса государство было обязано вернуть участок в свою собственность, но должностные лица того периода этого не сделали, «создав почву для последующего конфликта». Кроме того, подчеркнул Нуралин, материалы градостроительного анализа показывают, что реализация проекта элитной жилой застройки «не соответствует действующему генеральному плану города Караганды».

«Это принципиально важный момент: речь идет не только о моральной стороне вопроса, но и о прямом расхождении с утвержденными документами территориального планирования. Именно это обстоятельство особенно остро воспринимается горожанами и усиливает их возмущение», - заявил депутат.

Он также добавил, что на сегодняшний день проект реализуется «под видом соблюдения процедур». Исполнительная власть заявляет, что общественные слушания были проведены. Но в действительности «они были организованы через малотиражную газету, недоступную для широкой аудитории, без полноценного оповещения в социальных сетях».

«Создается ощущение, что информация об этом обсуждении намеренно утаивалась от горожан, чтобы избежать широкой огласки», - считает депутат.

По его убеждению, территория в прошлом была отчуждена незаконно, а то, что там продолжается строительство элитного жилья, вызывает «нарастающее социальное напряжение». А вместо того чтобы «работать над возвращением ранее отчужденных общественных пространств в интересах горожан, местная исполнительная власть, как и их предшественники, продолжает курс, вызывающий все большее возмущение среди населения».

Ранее жители Караганды выступили против строительства ЖК в центральном парке, где появится 11 многоэтажек премиум-класса. Дома в 5-10 этажей должны быть построены к октябрю 2026 года.