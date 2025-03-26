Минэкологии готово изучить вопрос передачи части земель Иле-Алатауского парка на баланс парка «Медеу»

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов в правительстве в среду по поводу развития Алматинского горного кластера, сообщил, что его ведомство готово изучить передачу части территории Иле-Алатауского национального природного парка на баланс государственного регионального природного парка «Медеу», если будет такая необходимость.

«Это Иле-Алатауский национальный парк, он находится в ведении министерства. Пусть акимат Алматы разберется со своим нацпарком, это парк "Медеу". Поэтому здесь вообще абсолютно вопрос не стоит», - сказал министр.

Он опроверг информацию, что соответствующее научное обоснование было направлено в Минэкологии. Но пояснил, что один инвестпроект предусматривает, что «участок, который был на территории “Медеу”, захватывает территорию национального парка Иле-Алатау».

«Это не 10%, это меньше. Этот вопрос мы не рассматриваем в тех размерах, которые они дают. Поэтому мы сегодня пока разрешения не даем. В таком масштабе, в котором они предлагают, мы, конечно, против», - заявил Нысанбаев.

Он считает, что на территории достаточно земель парка «Медеу», но не исключил возможность передачи части земель Иле-Алатауского парка, подчеркнув, что этот вопрос будет рассматриваться «с точки зрения законодательства».

«Любое уменьшение территории парка влечет за собой ухудшение имиджа страны. Эти земли находятся в ведении министерства, они должны оставаться, но если есть необходимость развивать бизнес, нужно смотреть. Это экономика страны, но в любом случае такую площадь, которую они просят... Здесь надо детально изучить», - сказал он.

Министр также проинформировал, что сейчас ведется работа по определению видов зон и по расположению лыжного комплекса на территории нацпарка в рамках развития горного кластера. В частности, пока рассматривается один объект, но не уточнил, какой именно.

«По реализации данного объекта мы придерживаемся позиции, что выделение участка должно осуществляться в соблюдением всех экологических требований действующего законодательства. Мы уже встречались с представителями бизнеса, и говорили: ну нельзя там делать. Просто взять нарисовать и сказать, что здесь будет объект. Поэтому сегодня данный вопрос на рассмотрении», - сказал Нысанбаев.

Ранее СМИ сообщали, что часть территории Иле-Алатауского национального парка, а именно более 20 тыс. га, планируют передать на баланс государственного регионального природного парка «Медеу». Весной должны состояться общественные слушания по проекту, а процесс планируют завершить к маю.

Bes.media писало, что в черте Алматы находится 20 460 га, или 10,3% территории Иле-Алатауского парка, из них 178 га – это заповедная зона. После передачи парк «Медеу» расширится с 708 до 21 168 га.

19 февраля закончилось публичное обсуждение проекта по развитию туризма горного кластера Алматы на сайте «Открытые НПА». По данному проекту планируется в течении пяти лет провести 127 мероприятий на сумму 655,9 млрд тенге для развития туризма через горный кластер. Минтуризма ожидает, что все это увеличит число иностранных туристов до 1,8 млн человек, а налоговых поступлений – до 184,3 млрд тенге.

В планах – строительство канатных дорог и трасс для катаний, а также строительство коммерческой инфраструктуры на «Пике Нурсултан», «Сухой лог», «Кимасар», «Пионер-Оi Qaragai», «Бутаковка-Пионер», «Бутаковка».

Также планируется строительство канатной дороги «MedeuEcoPark – Кок Жайлау», «Казачка – Кок-Жайлау» и на БАО. Кроме того, Минтуризма собирается построить гостиничный комплекс в ущелье Кимасар, 15 глэмпингов в Иле-Алатауском национальном парке и другие гостиницы, а также визит-центры.

Ранее Минэкологии на вопрос о том, как ведомство оценивает то, что некоторые из запланированных строительных объектов будут возведены на территории национального парка, ответило, что территории ГНПП предоставляются в краткосрочное пользование на срок от одного года до пяти лет и в долгосрочное пользование на срок от пяти до 25 лет. При этом при передача части земель ГНПП республиканского значения в земли местного значения происходит по согласованию с президентом или по его поручению. Но, по данным Минэкологии, от акимата города Алматы письмо о передаче части земель ГНПП не поступало.

Также в министерстве сообщали на запрос «Власти», что ведомство не участвовало в разработке проекта комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы, который был опубликован для обсуждения министерством туризма и спорта в начале февраля 2025 года. Как сообщало Минэкологии, сейчас ведомство проводит работу по определению видов зон расположения планируемого горнолыжного комплекса на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Ведомство также отметило, что горнолыжные курорты, рекреационные комплексы, отельные комплексы (и связанные с ними объекты) на площади более 1 га подлежат обязательному проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

«В этой связи, в соответствии с экологическим законодательством, проект будет направлен на проведение скрининга, ОВОС и общественные слушания», - ответило министерство.