Земельный участок в прибрежной зоне озера Щучье вернули в собственность государства

Участок находился в пользовании ТОО «Кипрос»
Мерами прокуратуры Акмолинской области в госсобственность возвращен земельный участок стоимостью 53,4 млн тенге в прибрежной зоне озера Щучье, сообщила пресс-служба надзорного органа.
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