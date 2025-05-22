Земельный участок в прибрежной зоне озера Щучье вернули в собственность государства

Как поясняется, по инициативе прокуратуры Бурабайского района департамент по управлению земельными ресурсами провел проверку законности владения земельным участком площадью 3 га, находившимся в пользовании ТОО «Кипрос». Компания владела земельным участком с 2012 года, но более 10 лет он не осваивался. В 2023 году в адрес ТОО было вынесено обязательное предписание об освоении участка, однако, по состоянию на 2024 год, меры по его исполнению приняты не были.

«По результатам проверки департамент обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда земельный участок с кадастровой стоимостью 53,4 млн тенге изъят у недобросовестного землепользователя и возвращен в государственную собственность», - сообщили в прокуратуре.

Конечным владельцем ТОО «КИПРОС» является Тимур Кулибаев.