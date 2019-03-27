Дожди прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

Дождливая погода ожидается в Казахстане 28-30 марта, на западе и севере республики также возможен мокрый снег, сообщает РГП «Казгидромет».

«Активный облачный массив, связанный с циклоном, расположенным над Узбекистаном, смещается в северо-восточном направлении. С ним на юге Казахстана уже в ближайшие сутки ожидаются дожди с грозами и сильным порывистым ветром. Смещаясь в северо-восточном направлении, циклон будет вызывать осадки, преимущественно дождь в центральных, юго-восточных и восточных районах республики», - говорится в прогнозе.

Между тем на западные и северные области смещаются атмосферные фронты с Европейской части России, с которыми здесь возможны дождь, мокрый снег, ночью и утром туман и гололед.

Температура воздуха в республике сохранится выше средних многолетних значений на 3-5 градусов, добавили синоптики.