Жители столицы могут напрямую звонить акимам и руководителям управлений

Чиновники столичного акимата первыми стали ближе к гражданам. Они не только зарегистрировались в социальных сетях, но и обнародовали номера своих мобильных телефонов, чтобы оперативно реагировать на жалобы, сообщается на сайте акимата. Здесь же приводится информация о страницах в социальных сетях и прямых контактах.

«По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают «ВКонтакте». Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в «Фейсбуке», но и в «ВКонтакте». «Твиттер» можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения», – цитирует сайт акимата главу города Бахыта Султанова.

В частности, теперь жители города могут напрямую позвонить своим районным акимам и всем руководителям управлений.

В акимате напомнили, что 27 марта президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения.