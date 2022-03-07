​Токаев обязал акимов всех уровней проводить несколько встреч с населением в течение года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором обязал акимов всех уровней проводить несколько встреч с населением в течение года. На них главы городов республиканского значения, регионов, районов, сел, округов и поселков должны рассказывать о социальных аспектах модернизации страны. Вовлекать в эти встречи намерены широкую аудиторию, в том числе представителей маслихатов, партий, общественных организаций и оппозиции.

Администрации населенных пунктов должны до 15 января каждого года разрабатывать и до 20 января утверждать графики встреч с населением. Они должны предусматривать собрания:

- Раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;

- Ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;

- Ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;

- Ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;

- Ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.

В случае необходимости календарь может корректироваться по согласованию с маслихатом. Акимы всех уровне также должны проводить по требованию населения и при необходимости встречи с ним вне календаря.

Все эти мероприятия должны будут транслироваться онлайн «с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи»

На каждой встрече не более одной четверти от запланированного времени должно отводиться презентации доклада, остальная часть времени – на вопросы населения и ответы.

До проведения встреч с населением должны быть обеспечены:

- Создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;

- Сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;

- Проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

- Организацию объявления о проведении встречи акима с населением:

1) за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;

2) за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе.

После проведения встреч с населением акимы всех уровней должны:

- Проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;

- Систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;

- Обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства» информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

- Ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства».

Правительству Казахстана в связи с этим новшеством должно обеспечить:

1) Представление в Администрацию Президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

2) Сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;

3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.