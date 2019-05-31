Из Сирии эвакуировали 171 казахстанского ребенка

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева успешно проведен заключительный этап специальной гуманитарной операции «Жусан», в ходе которой из зоны боевых действий в Сирии эвакуирован 171 казахстанский ребенок, сообщила Акорда.

«По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции «Жусан». Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь», - говорится в заявлении Токаева.

Он напомнил, что гуманитарная операция «Жусан» – это масштабная акция, которая была инициирована первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года.

«В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции «Жусан». Итоги гуманитарной операции «Жусан» показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи», - подчеркнул Токаев.

Он поблагодарил всех участников операции и отметил, что «вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой».

«Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан», - заключил президент.

Ранее в КНБ сообщали, что в Сирии остаются еще около 170 казахстанских детей.