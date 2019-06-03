Компания определила список самолетов, на которые они могли быть установлены
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В самолетах Boeing 737 MAX и 737 NG обнаружили дефектные детали
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737 NG и 737 MAX, сообщает РИА Новости.

В сообщении американского регулятора говорится, что Boeing проинформировал Федеральное авиационное управление США (FAA) о том, «что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы». По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня, и которые могут раньше срока выйти из строя или треснуть, что «может привести к повреждению самолета в полете».

Boeing определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы. Так, в США затронуты 32 NG и 33 MAX, а по всему миру – 133 NG и 179 MAX. Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

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