Град ожидается в трех областях Казахстана

В трех областях Казахстана на четверг, 6 июня, объявлено штормовое предупреждение – в регионах ожидаются град и сильный ветер.

Так, в Жамбылской области местами ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с, и более. Местами ожидаются гроза, шквал, град. В Таразе также сильный юго-западный ветер – днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Временами в городе ожидаются гроза, шквал, град.

В Костанайской области местами гроза, шквал, днем град, ветер северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, местами гроза, днем местами возможен град, шквал. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, днем возможен град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза, днем возможен град, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.