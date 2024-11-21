Сотни тысяч человек остались без электричества
Два человека погибли в результате сильного шторма в американском штате Вашингтон
ФОТО REUTERS

В среду на штат Вашингтон обрушился мощный шторм, в результате которого сотни тысяч человек остались без электричества, было нарушено дорожное движение, погибли минимум два человека, еще двое пострадали, сообщает Reuters.

Шторм с тропическим штормовым ветром со скоростью 80 км/ч и порывами около 70 110 км/ч повалил деревья и оборвал линии электропередачи. Без электричества остались более 530 тыс. домов и предприятий в Вашингтоне, юго-западном Орегоне и Северной Калифорнии.

В Линвуде, к северу от Сиэтла, в результате падения дерева на лагерь для бездомных погибла женщина. Вторая женщина погибла недалеко от Сиэтла, когда дерево упало на ее дом. Еще два человека пострадали от падения дерева на их трейлер в Мейпл-Вэлли, к юго-востоку от Сиэтла.

В школах западного Вашингтона в среду отменили занятия или перенесли начало учебного года.

Метеорологи заявили, что «шторм только начинается». По данным синоптиков, шторм переместился в Калифорнию и к концу недели принесет сильные ливни. В пятницу количество осадков может достичь 51 см в некоторых частях юго-западного Орегона и Северной Калифорнии.

Метеорологическая служба выпустила предупреждения о сильных ветрах и наводнениях на всем тихоокеанском северо-западе США, от северного Вашингтона до хребта Сьерра-Невада.

Штормовой ветер и сильный дождь также повредили энергосистему в канадской провинции Британская Колумбия на тихоокеанском побережье, во вторник вечером без электричества остались около 225 тыс. абонентов, а к утру среды – около 100 тыс., в основном на острове Ванкувер.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Более 6,6 тыс. россиян получили казахстанское гражданство с 2022 года
Новости
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней экстрадирован из России в Казахстан
Новости
Экс-глава лесного хозяйства выплатит 21,4 млрд тенге ущерба за природный пожар в Костанайской области
Просматриваемые
Новости
На проспекте аль-Фараби в Алматы не будет выделенной полосы для общественного транспорта
Новости
Метрополитен Алматы закупит 10 новых составов к открытию третьей очереди первой линии метро
Новости
На первом туристическом поезде в Узбекистан отправились 115 казахстанцев
Новости
Глава фонда Biz Birgemiz подозревается в присвоении пожертвований для пострадавших от паводков
Новости
Токаев сомневается в необходимости сдавать декларации всем казахстанцам
Новости
Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине