Киев и Донбасс намерены подписать соглашение о перемирии

5 июня в Минске состоялось первое после смены президента Украины заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Заседание прошло на фоне обвинений в адрес России со стороны президента Украины Владимира Зеленского в «агрессии». И хотя, по мнению украинского лидера, сейчас «плохой фон» для переговоров, в Беларусь от Киева отправилась довольно представительная делегация.

Как отмечают «Известия», в контактную группу был возвращен экс-президент Леонид Кучма, а ответственной за гуманитарный трек оказалась экс-омбудсмен Валерия Лутковская. Разговаривать с Донбассом должен был отправиться и глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, однако в последний момент его заменил замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар. Во время переговоров стороны договорились о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня, что может стать первым шагом к полному прекращению огня.

По словам представителя Луганска на переговорах контактной группы Родиона Мирошника, члены киевской делегации скорректировали риторику, что позволило провести конструктивный диалог в ряде подгрупп.

«Есть сдержанный оптимизм. Меньше звучало заявлений об «агрессии России», преступлениях и тому подобном. Было больше конструктива и осторожного отношения к заявлениям. Поэтому в ряде подгрупп состоялся продуктивный диалог. По инициативе Леонида Кучмы был поднят вопрос о разведении в Станице Луганской. Хотя это решение трехлетней давности, Украине ранее не хватало политической воли его реализовать», - сказал он.

Кроме этого, довольно конструктивный диалог получился в гуманитарной подгруппе, где стороны занимались верификацией задержанных лиц в рамках подготовки к обмену пленными. Мирошник отмечает, что говорить об этом пока преждевременно, но работа возобновилась.

Представители ДНР и ЛНР на переговорах предложили Киеву начать прямой диалог и заняться решением экономических проблем. Например, снять затянувшуюся блокаду товаров и грузов, а также выплатить компенсацию жителям региона, пострадавшим от действий Украины.

«Ключевой момент в том, что данный вопрос (о снятии блокады – V) не отметался в сторону, а был обсужден. Есть определенный прогресс, но о конкретике также говорить еще рано», - сказал Мирошник, выразив мнение, что по отдельным проблемам Донбасс и Киев могут находить решения.

Между тем заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин напомнил «Известиям», что Украина не раз выражала готовность отвести силы и средства в той же Станице Луганской, однако звучавшие в Минске обещания Киева в последние годы так и не реализовывались на деле. И «главное, чтобы это произошло теперь».

«Если Киев реально пойдет на это, то отвод войск станет первым шагом к полноценному прекращению огня, от которого не будет страдать мирное население», - считает он.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, если Киев продолжит в том же ключе, то стороны действительно могут прийти к каким-то подвижкам в мирном урегулировании. Во всяком случае вопрос обмена пленными, который застопорился с 27 декабря 2017 года сдвинется с мертвой точки. А подписать новое соглашение о перемирии планируется 19 июня.

«Есть ощущение, что Кучма, соглашаясь вернуться в контактную группу, получил заверения от нового президента, что у него будут достаточно широкие полномочия и возможность оперативно и эффективно работать по минскому треку. Это обнадеживает», - отметил в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Между тем депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева подтвердила изданию, что обмен пленными должен стать отправной точкой для мирного урегулирования. По ее мнению, украинские избиратели ждут от Владимира Зеленского шагов по прекращению войны в Донбассе.

Напомним, что Зеленский на инаугурации назвал своей первоочередной задачей на посту президента Украины прекращение огня в Донбассе.