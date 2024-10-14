США направят в Израиль свои войска и системы противоракетной обороны

США отправят в Израиль свои войска вместе с передовой американской системой противоракетной обороны – для укрепления противовоздушной обороны после ракетных атак со стороны Ирана 1 октября, сообщает Reuters .

Представитель Пентагона Патрик Райдер охарактеризовал развертывание как часть «более широких корректировок, которые армия США осуществила в последние месяцы» для поддержки Израиля и защиты американского персонала от нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок.

Однако, как отмечает Reuters, развертывание американских военных сил в Израиле редкость.

Президент США Джо Байден заявил, что этот шаг направлен «на защиту Израиля», который обдумывает возможность ответных действий против Ирана. Хотя он публично выразил свое несогласие с израильской атакой на ядерные объекты Ирана и обеспокоенность по поводу удара по иранской энергетической инфраструктуре. Вашингтон призывает Израиль обдумать свои действия, чтобы не спровоцировать более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Эксперты утверждают, что Иран стремится избежать прямой войны с США, поэтому размещение американских войск в Израиле является еще одним фактором в его расчетах на будущее.

Система высотной обороны на терминальном уровне (THAAD) является важнейшей частью эшелонированной системы противовоздушной обороны вооруженных сил США и дополняет и без того мощную противоракетную оборону Израиля. Батарея THAAD обычно требует около 100 военнослужащих для работы.

Напомним, Иран выпустил по Израилю 1 октября более 180 баллистических ракет. Многие были перехвачены в полете.