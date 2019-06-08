Фонд «Еркіндік Қанаты» сообщает о препятствовании работе его наблюдателей

Наблюдатели общественного фонда «Еркіндік Қанаты» за день до выборов сообщили о нескольких случаях препятствования их работе. Наблюдатели начали приходить на избирательные участки со списком вопросов, в первую очередь по поводу того, оборудованы ли участки так, чтобы голосовать могли люди с инвалидностью. В результате, как сообщила корреспонденту Vласти директор фонда Елена Швецова, они столкнулись с рядом нарушений со стороны работников участковых избиркомов.

По её словам, за последние два с половиной часа о препятствиях их работе сообщили около пяти-шести аккредитованных фондом наблюдателей в разных городах страны - в Алматы, столице, Павлодаре и Шахтинске.

«Некоторые представители участковых избирательных комиссий отказываются показывать списки избирателей, говорят, что они ещё в акиматах. Кто-то говорит, что списки есть, но показать не могут», - уточнила Швецова.

У фонда порядка 150 наблюдателей, поэтому, по словам Швецовой, «ситуации разные».

«Где-то, - сказала Швецова, - наблюдателям дают проанализировать участок, где-то сложнее. В Карагандинской области, в районе Шахтинска, просили сдать удостоверение наблюдателя, хотя требуется только показать его. Оно должно быть при них, но в законе не говорится, что надо сдать удостоверение».

В качестве другого примера Швецова привела Евразийский национальный университет им. Гумилева (ЕНУ), где, по её информации, за день до голосования не подготовили пандусы.

На другом участке в столице, по словам Швецовой, участковый полицейский фотографировал удостоверения наблюдателей.

В Павлодаре не пускали координаторов фонда, которые учили наблюдателей анализировать, надлежащим ли образом оборудован зал.

Казахстан в воскресенье, 9 июня, выбирает нового президента. Избирательные участки по всей страны откроются в 7 часов утра.