Токаев победил на президентских выборах с 70,76% голосов

Как сообщил зампред ЦИК Константин Петров, за Токаева отдали свои голоса 6 млн 504 тыс. 054 казахстанцев, за Косанова – 1 млн 472 тыс. 733. Между тем в столице за действующего главу государства проголосовали меньше всего избирателей – порядка 59%, а за Косанова в Алматы – всего 8%, отметил Петров.

За кандидата от КНПК Жамбыла Ахметбекова всего проголосовали 1,82% или 167 тыс. 249 избирателей, за кандидата от партии «Ак жол» Данию Еспаеву – 5,2% или 478 тыс. 153 избирателя, за кандидата от партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова – 3,2% или 294 тыс. 271 избиратель, за кандидата от Федерации профсоюзов РК Амангельды Таспихова – 2,07% или 190 тыс. 304 избирателя, за кандидата от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбека Тугела проголосовали всего – 0,92% или 84 тыс. 348 казахстанцев.