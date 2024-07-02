Его в аэропорту встретил Токаев
Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Сообщается, что программа визита лидера КНР предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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