Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Его в аэропорту встретил Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
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