Лидеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана поздравили Токаева с победой на выборах

Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана поздравили по телефону Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, сообщила Акорда.

В разговоре с Шавкатом Мирзиёевым Токаев отметил нацеленность на продолжение политики Нурсултана Назарбаева по всестороннему и динамичному продвижению сотрудничества братских стран. Главы государств выразили уверенность, что эффективная реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Токаева в Узбекистан 14-15 апреля, придаст дополнительный импульс развитию отношений двух государств.

С Сооронбаем Жээнбековым Токаев обсудил график предстоящих встреч, также собеседники подтвердили твердое намерение и далее укреплять отношения двух стран, основанные на добрососедстве и дружбе народов.

В телефонном разговоре с Эмомали Рахмоном глава государства выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского стратегического партнерства и обсудил график предстоящих встреч.