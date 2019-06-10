Наблюдатели ОИС не зафиксировали нарушений на президентских выборах

Глава миссии Организации исламского сотрудничества Махмуд аль Раиси заявил на брифинге в понедельник, что выборы президента Казахстана 9 июня прошли демократично и в соответствии с международными нормами, сообщает «Казинформ» .

«Я хотел бы подытожить наблюдение Миссии в день выборов: вовремя началась процедура голосования на всех избирательных участках, материалы были доступны и в достаточном объеме во время всего процесса голосования. Выборы проходили в мирном порядке и безопасным образом, явка была высока, не было случаев, чтобы избирателям не давалось осуществить свое право на голосование», - сказал Махмуд аль Раиси.

Он добавил также, что все избирательные участки были доступны для людей с ограниченными возможностями «и были организованы таким образом, чтобы избирателям было удобно добираться до них».

«Члены комиссий показали высокий уровень знаний процесса голосования и закона о выборах РК. Никаких случаев электронного мошенничества или фальсификации не было зафиксировано на всех участках, которые мы посетили. Представители кандидатов присутствовали на всех участках, которые мы посетили. Они могли осуществлять свою деятельность без вмешательства и без ограничений», - добавил спикер.

В целом миссия наблюдателей ОИС считает, что выборы прошли «транспарентно, демократично и профессионально, в соответствии с избирательным правом РК и с международными нормами, конкурентным образом, и могут быть оценены как свободные и справедливые».

«Миссия также отметила желание голосовать у молодых людей и выбирать будущее их страны», - заключил Махмуд аль Раиси.