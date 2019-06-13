Минздрав считает необходимым усилить контроль за рецептурным отпуском лекарств

За последние три года в Казахстане выявлен 61 факт незарегистрированных фальсифицированных лекарственных препаратов. Чтобы максимально исключить такие случаи, а также отслеживать стоимость лекарств, в министерстве здравоохранения считают необходимым усилить контроль за рецептурным отпуском препаратов. Об этом в четверг в ходе брифинга в правительстве рассказала председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг ведомства Людмила Бюрабекова.

«К сожалению, наш рынок привлекателен не только для добросовестных импортеров, но и для фальсификаторов. Практика показывает, что большая часть фальсификатов, выявленных в Российской Федерации, обращается и в нашей стране. Фальсифицированные лекарства известных европейских компаний поступают в страну не по прямым контрактам, а путем реэкспорта, в том числе из соседних стран», - рассказала Бюрабекова.

По ее словам, информация о наличии фальсифицированных лекарств в Минздрав поступает, как правило, от самих заводов-производителей, которые присутствуют на рынке Казахстана. После этого сотрудники комитета выходят с проверками, выявляют данные факты и применяют меры адмвзыскания, а также меры по пресечению дальнейшей реализации таких препаратов.

«За последние три года идет рост обращения незарегистрированных фальсифицированных препаратов в стране. Таких фактов было установлено 61. Поэтому для того, чтобы вовремя выявлять такие факты, нам необходимо усиление контроля именно за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен, отпуска, в том числе и отпуск незарегистрированных препаратов», - подчеркнула председатель комитета.

Что касается регулирования цен, то, напомнила она, правила предусматривают регистрацию цены производителя, который учитывает все свои расходы по доставке препарата до границы страны, затем предусмотрена маржа оптовая. Она является регрессивной, в зависимости от стоимости препарата: чем дороже препарат, тем меньше маржа. Самая маленькая – это 3%, самая большая – 19%. То же самое, по ее словам, и с розничным сектором. Регрессивная шкала: чем дешевле препарат, тем выше маржа, чтобы не потерять эти препараты на рынке.

«Больше всего подделывают дорогостоящие препараты, такие как гипертонические, для уменьшения холестерина в крови, для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Несколько лет назад был выявлен фальсификат препарата Клопидогрел, который поставляется у нас в рамках ГОБМП и является достаточно дорогостоящим оригинальным препаратом. Что касается лоббирования интересов – в реализацию данного закона был принят еще один приказ, который касается этического продвижения лекарств. Им охвачены все заинтересованные стороны – от производителя, до аптек, врачей, медицинских представителей. То есть все участники рынка, включая и оптовых дистрибьюторов. И в этих правилах четко прописана роль каждого продвижения препарата, и предусмотрены меры за нарушения», - сказала Бюрабекова.

Одной из мер, которая прописана и в Кодексе, является запрет на посещение врачей в рабочее время, напомнила она.

«Разрешается приходить на пятиминутки, их определяет сам главный врач медицинской организации. А уже как раньше, когда приходили на приемы вместе с пациентами, такое уже запрещено», - заключила глава комитета.