США обвинили Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе, которое произошло накануне на фоне серьезной эскалации дипломатического конфликта между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Русская служба ВВС .

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера Kokuka Courageous и Front Altair, руководство судов заявило о повреждениях. В частности, сообщалось, что первый нефтяной танкер «был поврежден в результате предполагаемого нападения», «корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту». Члены экипажа (всего 44 человека, граждане России, Грузии и Филиппин) были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия. По сообщению норвежских морских властей, на танкере Front Altair прогремело три взрыва.

Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline и плыл в Сингапур с грузом метанола, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management, на нем находилось 75 тыс. тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего Front Altair, сказал о своих подозрениях, что танкер был поврежден торпедой, но официально эта информация не подтверждена.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пришел к выводу о причастности к нападению Ирана, основываясь на данных разведки, однако не привел каких-либо конкретных доказательств.

«Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности», - сказал Помпео.

Госсекретарь поручил послу США в ООН поднять на Совете безопасности вопрос о роли Ирана в этих нападениях.

В свою очередь Иран отвергает обвинения Вашингтона и заявляет, что «не имеет отношения к этому инциденту». В Тегеране считают, что «кто-то пытается дестабилизировать отношения Ирана с международным сообществом».

Тем временем цены на нефть после этого происшествия подскочили на 4%.

Оманский залив соединяется с Персидким заливом стратегически чрезвычайно важным Ормузским проливом, через который морким путем перевозятся огромные объемы нефти.

Около месяца назад в этом регионе, недалеко от территориальных вод ОАЭ, также было совершено нападение на четыре нефтяных танкера. Тогда никто не взял на себя ответственность за нападения, а Вашингтон обвинил в них Иран. Тегеран эти обвинения отверг.