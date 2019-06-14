Первый сольный альбом Димаша Кудайбергенова стал платиновым менее чем за минуту

Сегодня, 14 июня, вышел первый сольный альбом популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова. Через 37 секунд после старта продаж альбом стал платиновым.

Как написал Димаш в своем Instagram, за час альбом стал «трижды платиновым».

«Очень счастлив. Огромное спасибо всем моим слушателям за то, что поддерживаете меня во всем. Мои успехи – ваши заслуги», - отметил он.

29 июня состоится сольный концерт Димаша Кудайбергенова Arnau в столице Казахстана. Все билеты были раскуплены за месяц до концерта. В программе прозвучат казахские народные песни, произведения известных казахстанских и зарубежных композиторов, также авторские песни Димаша.