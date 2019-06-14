Ранее он возглавлял агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции
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Антикоррупционную службу возглавил Алик Шпекбаев
Фото palata.kz

Тамара Вааль, Vласть

Алик Шпекбаев назначен председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу, сообщает сайт Акорды.


«Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба)», - говорится в тексте указа.

Алик Шпекбаев – выпускник Академии МВД России по специальности «юрист». В разные годы занимал должности начальника УВД Алматинской области, вице-министра внутренних дел, завотделом правоохранительной системы администрации президента, заместителя председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и заместителя председателя Нацбюро по противодействию коррупции. С сентября 2016 года, после восстановления агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, занял пост заместителя председателя, а 11 декабря 2017 года возглавил это агентство.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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