Наблюдатели Алматы требуют признать выборы нелегитимными

Наблюдатели за президентскими выборами по городу Алматы намерены привлечь к ответственности представителей избирательных комиссий за фальсификацию результатов выборов. Собственные данные по городу Алматы, а также зафиксированные нарушения они представили в пятницу 14 июня на пресс-конференции в Комитете международного бюро по правам человека.

По словам Серика Абишева, координировавшего наблюдение от НПО «Коалиция по защите прав заключенных», наблюдатели из нескольких организаций собрали свою сводную таблицу голосования по Алматы.

«Мы подвели итоги по Алматы по 208 избирательным участкам по оригиналам протоколов. За Косанова по итогам наших протоколов проголосовало 72 316 избирателей. И теперь у меня есть на руках официальный, с синей печатью протокол территориальной избирательной комиссии по городу Алматы, где они отчитываются перед центральной избирательной комиссией. Косанов Амиржан Сагидрахманович - 50 366 голосов», – рассказал он. 208 участков - это только 38% от всех избирательных участков по городу (всего из 554), но только по данным с этих участков количество голосов за Амиржана Косанова на двадцать тысяч больше, чем показывают официальные данные территориальной избирательной комиссии. «Здесь грубо нарушено законодательство Республики Казахстан. И на территории города Алматы выборы можно считать недействительными», – резюмировал он.

«По всем фактам мы собрали все акты, уже составлены иски, сегодня пошли первые иски в судебные органы, также по факту нарушений и фальсификации поданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела соответствующие протоколы», – добавил Серик Абишев. В свою очередь, Айман Турсынкан, инициатор движения «Халык Талабы», также осуществлявшая наблюдение от «Коалиции по защите прав заключенных», представила данные по регионам и столицам и добавила, что некоторые данные еще находятся в обработке: «На сегодняшний день обработаны полностью и опубликованы данные по городу Нур-Султан, по Уральску и Западно-Казахстанской области, по городу Алматы, частично по Алматинской области. Дополнительно сейчас скинули активисты «Оян, Казахстан!» и молодежная сеть наблюдателей NEXT, из членов движения «Манифест» дополнительно скинут информацию по Усть-Каменогорску, Павлодару, Актау, вся Мангыстауской область, включая вахтовые городки. И Жанаозен отдельно скинул все свои данные. Скинут данные по Костанаю и Шымкенту. Все это в процессе обработки».

Согласно уже обработанным данным наблюдателей по первичным протоколам, в столице Токаев набрал 51,8% , Косанов - 35,6 % , явка составила 48%. Наблюдателями ОО «Улт Тагдыры - Астана» было охвачено 65% избирательных участков в столице. Как отметила Айман Турсынкан, официальные данные завышают и явку избирателей, и проценты голосов.

«Я хочу от имени избирателей, от имени общественных объединений, которые с нами работают, согласно Конституционному закону о выборах статьи 20 прим 1 официально объявить, что мы не согласны с результатами этих выборов и будем требовать, чтобы приняли процессуальные меры, то есть, отменили итоги выборов и признали выборы недействительными», – заявил Серик Абишев.

По словам Айман Турсынкан, общественные объединения и организации, которые поддерживают это заявление, это НПО «Эхо», Лига независимых наблюдателей, общественный фонд и газета «Уральская Неделя», организовавшие наблюдение по ЗКО, Коалиция правозащитных организаций города Нур-Султан, общественное объединение «Улт Тагдыры - Астана», «Оян, Казахстан!» и РОО «Коалиция по защите прав заключенных».