Молодежь – это символ прогресса, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия V военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» в Карагандинской области, сообщила Акорда. В своем выступлении он отметил, что «молодежь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее».

«Молодежь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее. Молодежь принимает активное участие в жизни страны, способствует развитию гражданского общества и успешной модернизации страны. Огромное значение у нас придается формированию и воспитанию патриотизма среди молодых казахстанцев», - сказал Токаев, выразив уверенность, что «наша молодежь будет верна национальным ценностям и усилит достижения Казахстана».

Глава государства отметил, что военно-патриотический сбор «Айбын» стал «доброй традицией» и является уникальной площадкой для молодежи, призванной защищать Родину.

Токаев назвал мир, согласие, единство народа и любовь к Родине теми ценностями, которые объединяют казахстанский народ, и считает, что «эти ценности должны быть в центре внимания молодежи». Обращаясь к молодежи, глава государства также рассказал о качествах, необходимых в жизни каждого человека. По его мнению, это, прежде всего, порядочность, знания, профессионализм и преданность Родине.

«У вас большой потенциал сил, энергии, творчества. Направляйте все это на осуществление главной цели вашей жизни. Помните, что наша страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось – все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете», - сказал Токаев.

В завершение своего выступления Верховный главнокомандующий Вооруженными силами объявил республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» открытым и пожелал его участникам отличной учебы, крепкого здоровья и успехов.

После церемонии поднятия флага «Айбын», принесения торжественной клятвы о проведении честных соревнований и концертной программы Касым-Жомарт Токаев принял участие в закладке «капсулы времени» с посланием к участникам движения «Жас сарбаз» 2050 года.

Главе государства также были продемонстрированы боевые возможности вооружений и военной техники сухопутных войск и сил воздушной обороны. Президент ознакомился с полевым лагерем, где осмотрел условия проживания участников сборов и побеседовал с воспитанниками военно-патриотических клубов.