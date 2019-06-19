Порядка 70 сотрудников МНЭ переходят в Минторговли и интеграции

Министр национальной экономики Руслан Даленов на отчетной встрече с населением в среду рассказал о формировании штата нового министерства торговли и интеграции, подчеркнув, что «это происходит быстро», сообщает «Казинформ» .

«Это происходит быстро. Что касается моего министерства – это тот же подъезд, то же здание. Мы уже определились, где люди будут сидеть, порядка 70 человек передается из нашего министерства – те, кто занимался торговлей, интеграцией будут продолжать работать в том же темпе. Никакого времени на раскачку или на установление связи в новом ведомстве нет, это и не нужно», - сказал Даленов.

По его словам, коллектив нового министерства «будет собран «с колес».

«Уже сегодня могу сказать, часть сотрудников находится в командировках, по вопросам ВТО, здесь темпы работы не снижаются, независимо, в каком министерстве они находятся. Есть функция – она никуда не исчезала», - сказал Даленов.

Глава МНЭ также считает, что «создание фокусного министерства, которое обратит пристальное внимание на вопросы торговли и интеграции в мировое экономического сообщество, приведет к устойчивому экономическому росту, которого всегда не хватало».

Напомним, что новому ведомству перейдет часть функции министерства нацэкономики в части внутренней и внешней торговли, продвижения торговли, а также функции комитета по тех регулированию от министерства индустрии и инфраструктурного развития, и из министерства иностранных дел передается функция по координации продвижения экспорта.