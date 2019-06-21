Лидеры ЕС не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии. Как сообщает ТАСС , для продолжения дискуссии созван внеочередной саммит ЕС 30 июня в Брюсселе.

«Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах. Мы встретимся снова на саммите 30 июня», - пояснил глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС. Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что 30 июня достичь согласия будет не легче, чем на нынешнем саммите, однако «это должно быть сделано».

Полномочия Юнкера заканчиваются 31 октября, однако лидеры ЕС хотят договориться о кандидатуре его преемника до начала работы Европарламента нового созыва, первая сессия которого пройдет 2 июля в Страсбурге.

Между тем между Евросоветом (саммитом ЕС) и Европарламентом назревает конфликт из-за системы «главного кандидата», которая подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в Европарламенте. Против такого порядка выступает ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они не поддерживают главного кандидата на пост председателя ЕК от Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера. Кандидатом от социалистов выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, от либеральных демократов – еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Никто из них также не пользуется явной поддержкой большинства лидеров стран ЕС.