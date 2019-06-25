В США по мотивам доклада Мюллера поставят в пьесу

Американская юридическая организация Law Works на основе доклада Мюллера о российском влиянии на выборы в США создала пьесу из десяти актов. Как сообщают «Ведомости» , адаптированный текст со сцены в Нью-Йорке прочтут и разыграют 20 актеров, в числе которых есть и звезды Голливуда: Сигурни Уивер, Кевин Кляйн и Закари Куинто.

Над текстом пьесы под названием «Расследование: поиск правды в десяти актах» работал обладатель Пулицеровской премии Роберт Шенккан. Продюсерами стали представители семьи Дисней – Сьюзан Дисней Лорд, Эбигейл Дисней и Тимоти Дисней.

Постановка будет однократной, но пьеса также будет транслироваться на сайте Law Works.

Как отмечается, это не первая попытка преобразовать доклад Мюллера в художественное произведение. Ранее издательство IDW заявило о том, что превратит доклад в графический роман. Кроме этого, сам текст доклада в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял в список литературы нон-фикшн в мягкой обложке по версии New York Times.