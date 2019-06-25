В Алматы обновят троллейбусные сети

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил начать обновление троллейбусных сетей. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Поручил начать обновление троллейбусных сетей. Уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км, а также ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов. Это позволит увеличить подвижной состав на маршрутах и снизить количество аварийных сходов», - говорится в публикации.

Как сообщали ранее в ответе на официальный запрос Vласти в ТОО «АлматыЭлектроТранс», всего за пять месяцев этого года обрыв контактной троллейбусной сети произошёл 415 раз, из них 221 – продольно-несущих и поперечных проводов и 194 – контактного провода. В результате обрывов незначительно пострадала одна автомашина. В компании также заверили, что «возможность отказа от эксплуатации троллейбусов в городе Алматы на сегодняшний день не рассматривается».

О ситуации с троллейбусами мы рассказывали в статье «Напряжения больше нет».