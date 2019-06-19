С начала 2019 года в Алматы произошло 415 обрывов контактной троллейбусной сети

ТОО «АлматыЭлектроТранс» ответили на официальный запрос Vласти о состоянии троллейбусной сети. Всего за пять месяцев обрыв произошёл 415 раз. В компании заверили, что «возможность отказа от эксплуатации троллейбусов в городе Алматы на сегодняшний день не рассматривается».

Всего за пять месяцев обрыв произошёл 415 раз: из них 221 – продольно-несущих и поперечных проводов и 194 – контактного провода. В результате обрывов незначительно пострадала одна автомашина.

Также в компании отметили, что из 212 пассажирских троллейбусов 195 были закуплены в 2013 году, они находятся в удовлетворительном состоянии. На 8 маршрутов ежедневно выходят 160 троллейбусов.

Пока «АлматыЭлектроТранс» не планирует закупать новые автомашины, сперва там хотят реконструировать всю контактную сеть. Реконструкцию собираются провести в промежутке между 2019 и 2021 годом, сейчас рассматривается вопрос финансирования.

В компании также заверили, что «возможность отказа от эксплуатации троллейбусов в городе Алматы на сегодняшний день не рассматривается».

О ситуации с троллейбусами мы рассказывали в статье «Напряжения больше нет».