Реконструкцию сети планируют провести в промежутке между 2019 и 2021 годом
С начала 2019 года в Алматы произошло 415 обрывов контактной троллейбусной сети

Юна Коростелёва, Vласть

ТОО «АлматыЭлектроТранс» ответили на официальный запрос Vласти о состоянии троллейбусной сети. Всего за пять месяцев обрыв произошёл 415 раз. В компании заверили, что «возможность отказа от эксплуатации троллейбусов в городе Алматы на сегодняшний день не рассматривается».

Всего за пять месяцев обрыв произошёл 415 раз: из них 221 – продольно-несущих и поперечных проводов и 194 – контактного провода. В результате обрывов незначительно пострадала одна автомашина.
Также в компании отметили, что из 212 пассажирских троллейбусов 195 были закуплены в 2013 году, они находятся в удовлетворительном состоянии. На 8 маршрутов ежедневно выходят 160 троллейбусов.
Пока «АлматыЭлектроТранс» не планирует закупать новые автомашины, сперва там хотят реконструировать всю контактную сеть. Реконструкцию собираются провести в промежутке между 2019 и 2021 годом, сейчас рассматривается вопрос финансирования.
В компании также заверили, что «возможность отказа от эксплуатации троллейбусов в городе Алматы на сегодняшний день не рассматривается».

О ситуации с троллейбусами мы рассказывали в статье «Напряжения больше нет».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва
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