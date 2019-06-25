В работе совета по общественному доверию должны участвовать все политические силы – Токаев

Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, а в его работе должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с первым заместителем председателя партии Nur Otan Мауленом Ашимбаевым.

Как сообщила Акорда, Ашимбаев проинформировал президента о текущей деятельности партии, выполнении решений XVIII съезда и плана действий по реализации предвыборной программы Токаева, а также о ходе исполнения поручений председателя партии Нурсултана Назарбаева по повышению благосостояния населения и дальнейшему развитию партийных проектов.

В свою очередь Токаев указал на важность активной и системной работы по всем направлениям работы партии, в том числе реализации предвыборной программы, направленной на улучшение жизни казахстанцев. Глава государства особо отметил роль партии в выстраивании конструктивного диалога с обществом.

«Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие», - сказал он.

Кроме того, Ашимбаев проинформировал президента об организации во всех областных филиалах партии центров по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов боеприпасов в городе Арысь.

Напомним, 12 июня Токаев подписал указ о создании в Казахстане национального совета общественного доверия при президенте РК. Первое заседание совета пройдет уже в августе, а в состав совета планируется включить и молодежь.