В списках потерявшихся числятся более 350 человек из Арыси

Более 350 человек из Арыси числятся в списках потерявшихся, сообщает Otyrar со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Шымкента. На горячую линию по состоянию на 9 утра 26 июня поступило более 50 тыс. звонков из всех регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

«В мечети «Ақ мешіт» сотрудники службы пожаротушения ведут учет потерявшихся граждан города Арысь. Оказывают помощь в поисках родственников и их отправке в город Шымкент. На сегодня в списках потерявшихся числится более 350-ти человек. Из этого списка трое нашлись. Работа продолжается», - говорится в сообщении.

По горячей линии люди сообщают о готовности оказания гуманитарной помощи жителям из Арыси. Но наиболее часто задаваемые вопросы – это поиски родных, работа железнодорожного транспорта, функционирование автодорог.

В городе работает 42 приемно-эвакуационных пункта, в них на данный момент размещены 4886 человек, из них 2428 детей. Многих жителей забирают родственники.