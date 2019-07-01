В конфликте на Тенгизе пострадало более 40 человек

29 июня на строительной площадке завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел конфликт, в котором пострадали работники подрядных организаций. По сообщению ТОО «Тенгизшевройл» в клиниках компании оказана медицинская помощь более чем 40 работникам — первоначально сообщалось о более чем 30 сотрудниках.

Работы на строительной площадке ЗТП ПБР временно приостановлены. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты ПБР, работают в штатном режиме.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев и генеральный директор ТШО Имер Боннер встретились с руководством подрядной организации, а также с работниками Тенгизского месторождения. Была создана межведомственная комиссия под председательством первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова. В состав комиссии вошли представители ТШО.

Напомним, что Нурлан Ногаев подчеркнул, что «эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам».