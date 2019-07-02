85 заявлений о кражах подали в полицию жители города Арысь

85 жителей города Арысь обратились в полицию с заявлениями о кражах личного имущества. Также зарегистрирован один факт угона автомобиля, заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по ЧС Владимир Беккер.

«Были созданы 48 следственно-оперативных групп, которые рассредоточены по всем улицам города для того, чтобы граждане, посетив свои дома, обнаружив какие-то недостатки и недочеты, могли обратиться к сотрудникам полиции с заявлениями. С такими заявлениями поступило 85 сообщений, в том числе о краже личного имущества», - сообщил Беккер.

Он рассказал, что заявления от граждан «различного характера».

«Кто-то приходит с заявлениями и говорит, что у него в шкафу лежало 1 млн 800 тыс. тенге, вот куда-то пропали эти деньги. Сразу хочу пояснить: на вчерашний день из 85 обращений, после работы с сотрудниками полиции, обследованиями, постановки дополнительных вопросов, 13 граждан забрали свои заявления. К сожалению, граждане надеются, что если они заявят, им возместят этот ущерб», - сказал глава комитета по ЧС.

Вместе с тем он признал, что действительно есть случаи краж личного имущества и один угон автомобиля.

«Я думаю, с этими вопросами разберутся», - считает Беккер.