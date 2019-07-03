Долги казахстанцев, проданные коллекторам, списаны не будут – Досаев

Пяти миллионам казахстанцам государство спишет пени и штрафы по кредитам, однако долги, проданные коллекторам, списаны не будут, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса председатель национального банка Ерболат Досаев.

«Штраф и пени спишут всем. На сегодня это 5 млн (человек – V). Те, кто брал кредиты, их штрафы и пени спишут банки до конца июля», - сообщил Досаев.

Вместе с тем, говоря о долгах, которые уже проданы коллекторам, глава Нацбанка подчеркнул: «те, что проданы, уже все».

«Остальные, которые остались еще на балансе банка, будут работать с ними», - уточнил Досаев.

Отметим, что по данным на июль 2017 года, экономически активное население Казахстана составляет 9 032 075 человек, а занятых, включая самозанятых, – 8 515 900 граждан.

Напомним, что будут списаны штрафы и пени по потребительским кредитам, начисленные по состоянию на 1 июля 2019 года.