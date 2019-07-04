В Total видят потенциал для увеличения производства на Кашагане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании «Тоталь Разведка и Добыча» Арно Брейяком, который заявил о готовности компании внести свой вклад в развитие Кашагана, сообщила Акорда.

В ходе встречи Токаев отметил продуктивное взаимодействие Казахстана с международной компанией.

«Мы успешно сотрудничаем по Кашагану, а также по другим энергетическим проектам. Думаю, в целом все идет хорошо», - сказал он.

В свою очередь Брейяк выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Казахстаном, в том числе в рамках консорциума по освоению месторождения Кашаган.

«Я работаю в данном проекте уже много лет, и сейчас мы очень рады видеть высокий уровень добычи на Кашагане. Тем не менее, есть потенциал для увеличения производства. Мы готовы внести свой вклад в безопасную и эффективную работу проекта», - отметил он.

Кроме этого, президент принял вице-председателя корпорации «Марубени» Шигеру Ямазоэ, который выразил уверенность в том, что Касым-Жомарт Токаев продолжит курс на дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества, и президента компании Anadolu Group Тунджая Озильхана. Токаев на встрече с ним высоко оценил вклад компании в экономику Казахстана. В свою очередь Озильхан сообщил, что они заинтересованы в освоении новых сфер бизнеса. Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития человеческого капитала, экономики «простых вещей», расширения экспорта отечественных товаров и дальнейшего улучшения инвестиционного климата в Казахстане.