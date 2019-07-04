Боеприпасы увезут за 60 км от города Арысь, заявили в Минобороны

Фрагменты боеприпасов, которые подлежат транспортировке, будут вывезены за 60 км от города Арысь и утилизированы на специальном полигоне. Те же припасы, которые невозможно перевезти, уже начали утилизировать на месте, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

«В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Подразделения инженерных войск вооруженных сил проводят работы по утилизации в будние дни с 9 утра до 18 вечера», - сообщил Дандыбаев.

Он отметил, что согласно руководящим документам, фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала, остальные фрагменты будут вывезены за 60 км севернее города Арысь. Затем они будут уничтожены «в установленном порядке на специально оборудованном полигоне, который ранее занимался утилизацией боеприпасов».

«Во время утилизации слышны хлопки, которые не представляют опасности для местного населения. Оборонное ведомство просит не поддаваться панике, приняты все необходимые меры по безопасности и при проведении этапов утилизации», - обратился к гражданам замминистра обороны.

Он также заверил, что уже начаты работы по передислокации воинской части. В настоящее время осуществляется перегрузка инженерных боеприпасов и стрелкового оружия.

«Ход очистки города и работы по утилизации фрагментов боеприпасов, вопросы передислокации войсковой части находятся на личном контроле министра обороны РК – генерал майора Ермекбаева. Сейчас он убыл в город Арысь для непосредственного участия и организации данных мероприятий», - заключил Дандыбаев.

Сегодня глава Минобороны заявил, что боеприпасы вывезут из Арыси в течение двух недель.