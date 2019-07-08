Их планируется провести на островном государстве Барбадос
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Оппозиция возобновляет переговоры с властями Венесуэлы
ФОТО REUTERS

Оппозиция Венесуэлы возобновляет переговоры с властями страны, пишет РБК.

«Мы ведем работу во всех отраслях, которые приближают нас к свободе, как в Осло, так и в Международной контактной группе, и в обоих случаях наша цель одна: добиться окончательного урегулирования кризиса в нашей стране», - написал в Twitter глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, подтвердив намерение возобновить переговоры.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в Twitter, что власти и оппозиция намерены провести переговоры на островном государстве Барбадос.

Также о том, что «представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии и встретятся на этой неделе на Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны» сообщили в министерстве иностранных дел Норвегии – страны, которая выступает в роли посредника на переговорах.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в середине января провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его признали ряд западных стран, в том числе США. Действующего президента страны Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Куба и Китай. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот. В середине марта Гуайдо объявил об операции по свержению Мадуро, после чего в нескольких городах страны прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Однако позднее лидер оппозиции признал, что попытка свержения власти не удалась.

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