На севере и востоке республики пройдут дожди
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Сильная жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

Сильная жара до +45°С сохранится на юге Казахстана 23-25 июля, тогда как на севере и востоке республики пройдут дожди с грозами, сообщает РГП «Казгидромет».

«На северную и восточную часть Казахстана продолжает поступать прохладный и влажный воздух с районов Урала. И вместе с атмосферными фронтами, смещающимися в юго-восточном направлении, в этих регионах пройдут дожди с грозами, местами сильными, шквалистым ветром, возможно выпадение града», - говорится в прогнозе синоптиков.

В южных областях республики горячий воздух с районов Ирана будет по-прежнему удерживать жаркую погоду, максимальная температура воздуха здесь будет +38+45°С.

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