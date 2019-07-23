Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон

Возглавив фракцию тори, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром, сменив Терезу Мэй. Как ожидается, в эту должность он вступит 24 июля.

В среду Мэй в последний раз выступит в парламенте, после чего королева Великобритании примет ее отставку и формально обратится к Джонсону с просьбой сформировать правительство.

Джонсон в ходе кампании заявлял о готовности покинуть Евросоюз без предварительного соглашения, если Брюссель не сделает Лондону дополнительных уступок по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией. В частности, он требует, чтобы ЕС отказался от так называемого «механизма backstop», который обязывает Соединенное королевство находиться в единой таможенной зоне с Союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу. Брюссель считает backstop гарантом сохранения мирного процесса в Северной Ирландии. Джонсон обещал вывести страну из Евросоюза – на основании соглашения или без него – 31 октября (официальная дата Brexit).

Напомним, по итогам первого этапа, который состоялся в конце июня, из 13 кандидатов остались двое – Борис Джонсон и Джереми Хант. Из борьбы выбыли министр по делам экологии Майкл Гоув, министр внутренних дел Саджид Джавид и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. На втором этапе выборов между Джонсоном и Хантом выбирали 160 тыс. рядовых членов тори, голосовавшие по почте. Как отмечает РБК, впервые в истории Великобритании глава правительства меньшинства меняется путем внутрипартийных выборов.