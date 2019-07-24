Активиста группы «За реформу МВД» допросили в департаменте полиции Алматы

Активистов группы «За реформу МВД» вызвали в департамент полиции Алматы, одного из них, Асета Наурызбаева, допросили. Об этом он рассказал в интервью Vласти.

«Меня пригласили поговорить на тему организации митинга. Ранее мы объявили, что хотим провести митинг и организовать его правильно, в сотрудничестве с полицией и акиматом. Поэтому мы заранее уведомили акимат. Я думал, что вызывают как раз на тему того, как организовать безопасность – как мы видим свою часть, как они (полиция – V) видят свою», - сказал Наурызбаев.

Вместо этого, по словам активиста, его фактически допросили.

«Меня привели к подполковнику Ерсары Нусупбаеву, - сообщил активист. - Он начал говорить на тему, а зачем нам это (митинг – V) вообще надо. Тут выяснилось, что за год реформы МВД целый подполковник не в курсе того, что происходит: он не знает, что есть дорожная карта реформирования, подписанная главой государства, не знает о нашем взаимодействии с МВД. Мне пришлось провести ему ликбез: почему мы организовали группу «За реформу МВД», почему 15 тыс. человек записались в нашу группу, как мы аккуратно модерировали группу, чтобы не пропустить постов ненависти, которых было очень много».

После этого, по словам Наурызбаева, Нусупбаев попытался его допросить.

«Я ему ответил, что меня не вызывали на допрос, меня пригласили на разговор о митинге. Пытался уточнить свой процессуальный статус. На мои вопросы он ответить не мог. Вместо этого показал протокол допроса. Откажитесь, сказал, от показаний. Я сказал, что возмущен его мошенническими действиями в отношении меня, что меня мошенническими путями пригласили, кроме того, задерживают меня незаконно, потому что никакого процессуального статуса у меня сейчас нет. Я нахожусь здесь по своей воле и хочу по своей же воле покинуть здание», - сказал Наурызбаев.

После этого активиста просили подписать бумагу, согласно которой он отказывается давать показания.

«Я написал заявление, в котором указал на нарушения моих прав, что меня обманным путем пригласили, что из-за этого не смог пригласить адвоката, что я не оповещен о своем процессуальном статусе, не оповещен о наличии уголовного дела. После этого он взял заявление, свой протокол. Я просил сделать копию, выдать мне на руки. Он передал протокол и заявление оперативнику. Тот сказал: да, я сейчас сделаю копию, внизу вам передам. И с позором исчез, убежал, пользуясь тем, что я больше не могу войти в здание», - добавил Наурызбаев.

На странице группы «За реформу МВД» сообщается, что с Наурызбаевым были также двое других активистов, в тексте поста их имена не сообщаются.

Кроме того, на странице «За реформу МВД» опубликовали следующее заявление:

«Группа «За реформу МВД» разъясняет свою позицию по организации митинга в поддержку реформы МВД 4 августа 2019 года на площади перед дворцом Республики у памятника Абаю.

В соответствие со статьей 32 Конституции Республики Казахстан, которая обеспечивает гражданам Республики Казахстан право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, в акимат Алматы нами подано уведомление о проведении митинга на указанной площадке с указанным временем.

В случае получения ответа от акимата Алматы с предложением по организации безопасного проведения митинга, а равно и в случае отсутствия ответа, мы продолжим подготовку митинга и проведем его в указанное время и в указанном месте.

В случае отказа акимата от выполнения своих функций по содействию в реализации прав граждан, а также при других попытках противодействия, мы не будем собирать митинг, чтобы не создавать ситуацию силового противодействия граждан и полиции, а перенесем разбирательство в юридическую сферу.

Мы будем анализировать причины отказа акимата в содействии изъявлению наших прав и выявлять должностных лиц, ответственных за препятствия в реализации права на мирный митинг»