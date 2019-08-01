Днем ранее шторм парализовал жизнь в Гонконге
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На остров Хайнань обрушился тропический шторм

Тропический шторм Wipha обрушился утром в четверг на остров Хайнань в Южном Китае, принеся обильные осадки в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанскому автономному району, сообщает ТАСС.

По данным китайских метеослужб, скорость ветра в отдельных районах превышает 23 м/с. На значительной территории в течение ближайших трех суток будут идти проливные дожди с выпадением до 200 мм осадков.

Для предотвращения и ликвидации возможных ЧП мобилизованы свыше 16 тыс. человек и 5,9 тыс. единиц спецтехники.

Днем ранее шторм парализовал жизнь в Гонконге. Из-за непогоды здесь были закрыты офисы, банки и госучреждения.

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