Фигурант дела об убийстве Алтынбека Сарсенбаева подал ходатайство об УДО

В Алматы в понедельник суд рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Виталия Мирошникова, приговоренного к 20 годам тюрьмы по обвинению в причастности к похищению и убийству в 2006 году оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева и его двух помощников, сообщает «Радио Азаттык» .

Мирошников участвует в заседании через видеоконференцсвязь, находясь в алматинском СИЗО. Но так как его плохо слышно, представитель потерпевшей стороны Маржан Аспандиярова обратилась к суду с ходатайством о доставке Мирошникова в суд.

На суде также присутствует брат убитого политика журналист Рысбек Сарсенбай. Ранее на в Facebook он написал, что другие потерпевшие – братья и сестры Алтынбека Сарсенбаева и родственники Бауыржана Байбосына и Василия Журавлева – не были извещены о суде. В связи с этим председательствующему судье был заявлен отвод.

В случае удовлетворения ходатайства судом об УДО, Мирошников станет очередным основным фигурантом этого дела об убийстве, освободившимся условно и досрочно, отмечает «Радио Азаттык».

Лидер оппозиции Алтынбек Сарсенбаев и два его помощника Василий Журавлев и Бауыржан Байбосын были похищены 11 февраля 2006 года. 13 февраля их тела с огнестрельными ранениями были найдены в горах близ Алматы.

Замешанные в этом деле сотрудники спецподразделения «Арыстан» КНБ были приговорены к различным срокам заключения. Они уже вышли на свободу. Только бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов, исполнитель убийства, отбывает пожизненный срок. Заказчиком убийства был назван экс-руководитель аппарата сената парламента Ержан Утембаев. Он был приговорен в 2006 году к 20 годам тюремного заключения. В феврале 2014 года приговор Утембаеву пересмотрели, сократив срок до 13 лет. Суд изменил статус Утембаева с «заказчика убийства» на «пособника убийства». А в ноябре 2014 года столичный суд удовлетворил ходатайство об его УДО.