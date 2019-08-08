Юристы возглавили список самых невостребованных профессий в Казахстане

Юристы, социальные работники и повара являются самыми невостребованными профессиями в Казахстане из-за избытка кадров, сообщили в четверг в управлении по информационному продвижению и PR АО «Центра развития трудовых ресурсов». А наименее востребованными специалистами эксперты назвали экономистов, парикмахеров, финансистов и швей.

Как отмечают аналитики Центра развития трудовых ресурсов, а они изучили соотношение количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, по итогам 6 месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались почти 3,6 тыс. резюме юристов.

«За прошедшие полгода на электронной бирже труда была размещена всего 1221 вакансия юристов. При этом работу в этой сфере искали 4818 человек», - отметили в центре.

В ТОП-5 избыточных профессий также вошли социальные работники – более 2,4 тыс. резюме, повара – 2 тыс. резюме, техники-программисты – 1,5 тыс. человек и делопроизводители – почти 1,5 тыс. резюме.

В десятку наименее востребованных профессий попали: экономисты – более 1,2 тыс. резюме, парикмахеры – свыше 1,2 тыс. человек, финансисты – почти 1,2 тыс., швеи – 1,1 тыс. и техники-технологи – почти 1 тыс.

Кроме того, по информации Центра трудовых ресурсов, низким спросом со стороны работодателей в первом полугодии 2019 года пользовались резюме соискателей, имеющих такие профессии, как продавец-консультант, учитель физической культуры и спорта, учитель казахского языка и литературы (средняя школа), мастер маникюра, бухгалтер, кондитер, оператор котельной, учитель начальных классов, бухгалтерский служащий, эколог, юрист-консультант, инженер-экономист, техник-механик, педагог (начальная школа), визажист.