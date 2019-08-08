1,5 млн казахстанцев не смогут брать потребительские кредиты

До конца августа в Казахстане завершат работу по списанию задолженности по потребительским кредитам. А после установления запрета на выдачу таких кредитов гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, 1,5 млн казахстанцев не смогут их брать.

«По ним (социально уязвимые категории граждан – V) будет погашена задолженность до 300 тыс. тенге на одного человека, получателями этой преференции стали более 500 тыс. человек. Общая сумма, выделенная из бюджета, - 100 млрд тенге. Ожидается, что до конца августа состоится погашение по этим категориям лиц. И в сентябре месяце заемщики все будут уведомлены о погашении задолженности», - цитирует агентство Sputnik Казахстан директора департамента методологии финансового рынка Национального банка Даурена Салимбаева.

Что касается списания штрафов и пени, начисленных по беззалоговым потребительским кредитам по состоянию на 1 июля 2019 года, то в этом направлении, как отметил представитель Нацбанка, банки и микрофинансовые организации уже провели работу. Общая сумма начисленных штрафов и пеней составляет 30 млрд тенге, Фонда проблемных кредитов возместит не более 30% от этой суммы, то есть 10 млрд тенге.

По данным министерства труда и социальной защиты, под акцию по снижению долговой нагрузки попадают свыше 1,9 млн казахстанцев.

Между тем после того, как будет законодательно введен запрет на начисление штрафов, пеней и неустойки при просрочке свыше 90 дней, а также установлен запрет на выдачу потребительских кредитов гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, «получать кредиты не смогут 1,560 млн человек», сообщил руководитель управления поддержки матери и ребенка министерства труда и соцзащиты Аскар Ниязов Салимбаев.

«Именно столько человек получают сегодня адресную социальную помощь государства, а значит, получают заработную плату ниже прожиточного минимума», - уточнил он.