Еще один пожар тушат в Алматы – ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева загорелся сухостой, сообщил начальник ДЧС города Серик Аубакиров в Facebook.

Горит сухостой на предварительной площади 1000 кв.м.

«В ходе тушения обнаружен труп, пол и личность устанавливается. Пожары не взаимосвязаны. Переключились на его тушение. Работаем с земли, так как авиация в ночное время работать не может», - написал Аубакиров.

По его информации, весь личный состав гарнизона города Алматы поднят по повышенному третьему номеру пожара.

«Приоритет тушения направлен на защиту жилого частного сектора, огонь разрастается, площадь пожара увеличивается, сложность работы в ночное время сопровождается соблюдением техники безопасности так как очень высокий бурьян иногда закрывает человеческий рост, в настоящее время пожар локализован ведётся проливка отдельных очагов горения», - сообщил глава ДЧС.

Ранее был ликвидирован пожар в Медеуском районе близ телебашни Кок-Тобе.