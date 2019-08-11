Предварительная площадь пожара – 10 га
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Возгорание сухостоя на Кок-Тобе полностью ликвидировано
Фото ДЧС Алматы

Возгорание сухостоя на склоне горы близ телебашни Кок-Тобе ликвидировано, сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар ликвидирован в 19:58.

Ранее сообщалось сначала о площади возгорания в 1 га, позже в КЧС уточнили, что предварительная площадь – 10 га.

Сообщение о возгорании в Медеуском районе поступило на пульт «101» сегодня в 14:28. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС города, 2 сотрудника и 2 единицы техники ГКП «Алматы Тазалык», а также 2 вертолета с водносливными устройствами, КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 службы спасения города Алматы. В 17:31 с южной и юго-восточной стороны пожар был локализован.

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